Studente 16enne accoltella professoressa a scuola: è grave in ospedale

Abbiategrasso, Milano - Terrore in un istituto superiore di Abbiategrasso dove uno studente ha accoltellato in maniera grave una professoressa all’interno della scuola. Secondo le prime informazioni, tutto è avvenuto alle 8.25 di lunedì 29 maggio all’istituto Alessandrini di via Einaudi.

Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118, anche perché le prime segnalazioni al 112 parlavano di una sparatoria in corso. I carabinieri, arrivati subito sul posto, hanno bloccato il presunto autore, un ragazzo di 16 anni, che era armato di coltello. Si tratterebbe di uno studente dell’istituto.

La vittima è invece un professoressa di 51 anni. Le sue condizioni sono gravi ma sembra fuori pericolo. Paura e panico tra studenti, personale scolastico e genitori.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, lo studente si è presentato a scuola con una pistola giocattolo con la quale ha minacciato i compagni di classe intimandogli di uscire dall’aula. Poi avrebbe ferito la professoressa all’avambraccio. All’arrivo dei carabinieri si è consegnato lasciando l’arma giocattolo, riproduzione di una pistola vera, su un banco. Il giovane sarebbe sotto choc ed è stato soccorso da un’ambulanza.