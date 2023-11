Travolta sulle strisce, Chiara Adorno sognava la laurea in Biologia

Catania - Sognava la laurea in Biologia Chiara Adorno, morta in un incidente stradale avvenuto in viale Andrea Doria a Catania. La giovane è stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in un tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. Nell'incidente, in cui sono rimasti coinvolti uno scooter Honda e una Fiat Punto, è rimasto ferito anche il fidanzato della ragazza, che è stato portato in ospedale ed è fuori pericolo. La giovane, è emerso dalle indagini, è stata prima investita dallo scooter e poi travolta dalla Punto.

News Correlate E' la siracusana Chiara Adorno la 19enne falciata a Catania

Chiara era nata a Bolzano, dove la famiglia si era trasferita una ventina di anni fa per lavoro, ma poi era tornata nell'isola. Il padre è un ex dipendente del Libero consorzio comunale di Siracusa, la madre insegnante di scuola media; la coppia ha anche una figlia maggiore. Dopo il diploma conseguito nei mesi scorsi al liceo scientifico «Corbino» di Siracusa, aveva lasciato il suo paese, Solarino, per trasferirsi a Catania, dove si era iscritta al corso di laurea in Scienze biologiche. Quest’estate aveva cercato una stanza in città e si era trasferita da poco per cominciare gli studi. A Catania viveva anche il suo fidanzato, anche lui di Solarino, che due sere fa era con lei.

Nella sua giovane vita, anche tante passioni: dalla danza agli animali.