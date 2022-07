Tre morti Covid il 3 luglio nel ragusano

Ragusa - Oltre 500 positivi al Covid nel Ragusano in 24 ore. La curva dei contagi torna a salire prepotentemente con numeri quasi da lockdown a Ragusa, Modica, Vittoria e Scicli. E nelle ultime 24 ore si sono registrati anche tre nuovi decessi che portano il numero dei morti a 576. Sono morti un 70enne di Scicli, un 88enne di Ragusa e un 81enne di Modica.

I positivi al covid in totale sono 4.758 (ieri erano 4.234): 4,692 in isolamento domiciliare, e 66 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei 12 comuni iblei: 76 Acate, 64 Chiaramonte Gulfi, 285 Comiso, 29 Giarratana, 195 Ispica, 1.037 Modica, 19 Monterosso Almo, 417 Pozzallo, 1.106 Ragusa, 140 Santa Croce Camerina, 443 Scicli, 881 Vittoria.

.