Truffa dello specchietto all'imbocco autostradale Pozzallo-Ispica

Pozzallo - Il racconto è di una anziana donna ragusana, vittima insieme al marito della truffa dello specchietto.

"Ieri con mio marito, stavamo rientrando a Marina di Ragusa dopo essere stata a Catania per un intervento in day ospital, quando poco prima dell'uscita dall'autostrada Ispica-Pozzallo una Panda ci supera e immediatamente accosta a destra, ma mentre superiamo, sentiamo un botto. Mio marito rallenta ed in quell'istante veniamo accostati dalla Panda e il tizio che era alla guida ci intima di fermarci perché gli avevamo rotto lo specchio tanto, che il nostro sportello era strisciato.

Aggiungeva che per non fare la denunzia all'assicurazione gli potevamo rimborsare il costo dello specchio 78 euro. Mio marito ha capito subito che si trattava di una truffa, ma le strade erano deserte, ha avuto paura per me e mi ha chiesto se avevo 50 euro (lui non porta mai né carte né contanti, porto tutto io). Ho detto che ne avevo 40, anche se ne avevo molto di più, il delinquente ha accettato e si è dileguato senza che potessi prendere la targa".