Levante, auto rubata per la quarta volta a Milano

Milano - Levante vittima dell'ennesimo furto d'auto, per la precisione il quarto a Milano. La cantautrice in una storia Instagram ha commentato ironicamente l'accaduto: «Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione».

Levante ha spiegato: «Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perchè al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: "signora, è a Cinisello Balsamo"». In una seconda story aggiunge: «Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio».

La vettura è quindi stata ritrovata nel quartiere alla periferia di Milano. «Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minino», conclude Levante. Poi aggiunge una foto dell'attore australiano Jacob Elordi, star della serie tv Euphoria e protagonista del film The Kissing Booth. E ironicamente scrive: "Ho scoperto che è lui il ladro della mia auto".