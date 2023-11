Licodia Eubea - Incidente mortale lungo la Ragusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Esattamente nei pressi del bivio per Licodia Eubea, due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Nello specifico si tratta di un tir e di un’auto. Il conducente dell’auto ha perso la vita sul colpo. Lunghe code si segnalano sulla Strada statale 514.

La vittima era un 49enne di Licodia Eubea che viaggiva su una Ford Ecosport.