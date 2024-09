Un annegato al Palo Rosso a Donnalucata, è un sub

Scicli - Un sub amatoriale 61enne ragusano è morto in mattinata al lido Palo Rosso a Donnalucata, non lontano da via Lentini. L'uomo è stato colto da arresto cardiaco mentre faceva una battuta subacquea in mare.

Ad accorgersi della difficoltà dell'uomo, che si era aggrappato a una boa a mò di salvagente, alcuni bagnanti che stavano assaporando la bella giornata di mare calmo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno eseguito le manovre di rianimazione, invano. I carabinieri, dopo l'ispezione cadaverica, hanno disposto la restituzione della salma ai familiari.