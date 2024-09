Sindaco di Caltanissetta si sente male in diretta tv. VIDEO

Caltanissetta - Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro ha accusato un malore durante la diretta della trasmissione “L’aria che tira” su La7 sull’emergenza idrica che da mesi sta colpendo la città. All’improvviso è diventato pallido chiedendo di interrompere la diretta; è arrivata un’ambulanza e dopo l’intervento dei sanitari si è ripreso. A Caltanissetta è il decimo giorno di proteste in piazza per la distribuzione idrica che in alcune contrade non avviene da tre mesi e in città con turni che raggiungono i dieci giorni.