Scicli - Saranno celebrati giovedì 26 dicembre i funerali di Valerio Pacetto, il 17enne sciclitano morto in ospedale il 13 dicembre dopo quattro mesi di coma per le ferite riportate in un incidente avvenuto il 17 agosto.

Dopo l'autopia condotta dal dottor Giuseppe Algieri la salma del ragazzo è stata dissequestrata. La camera ardente sarà allestita nella casa della famiglia Pacetto in contrada Balatelle. I funerali giovedì 26 dicembre nella chiesa di San Bartolomeo alle ore 11.