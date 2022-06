Vittoria: accanto all'anziana deceduta in casa, il suo cane morto di fame

Vittoria - Viveva da sola e non aveva parenti prossimi la 75enne trovata morta ieri in una casa di via Garibaldi, nel centro storico di Vittoria. L'anziana è deceduta probabilmente per cause naturali, ma nessuno si è accorto di niente per settimane. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, allarmati forse dal cattivo odore che giungeva dall'abitazione.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno spalancato la porta e hanno trovato il cadavere della donna in avanzato stato decomposizione, sul pavimento. Morto probabilmente di fame anche il cane, che abitava con la vittima: l'animale era accanto al corpo esanime della sua padrona. Sul caso è stata aperta un'indagine, condotta dal sostituto procuratore Santo Fornasier.