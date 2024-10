Il Cardinale di Torino è Roberto, figlio di Concetta, emigrata siciliana

Torino - La signora Concetta Mancuso ha lasciato tanti anni fa il paesino siciliano in cui è nata come molti isolani che a Torino, già Capitale d’Italia e dell’Auto, hanno cercato un futuro migliore per se’ e per i propri figli.

Scelta difficile da capire e da accettare quella di Roberto Repole, suo figlio, appassionato di chitarra e tifoso del Torino, che contro ogni aspettativa ha deciso di fare il prete di strada.

Teologo, poi docente universitario, considerato uno fuori dal coro, o come si dice in inglese, un outsider, Roberto ha incontrato sulla sua strada Papa Francesco, che appena due anni fa, con grande meraviglia di tutti, ha deciso di crearlo Arcivescovo di Torino.

Stamani, durante l’Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco lo ha creato Cardinale ad appena 57 anni proiettandolo in un palcoscenico che lo vedrà protagonista della chiesa mondiale almeno nel prossimo decennio.

Campane a festa nella chiesa di Corleone, il paesino della mamma.

Dai diamanti non nasce niente.