Libro, In volo da Catania, per il centenario dell'aeroporto

Catania - È in vendita online il libro "In volo da Catania", Giuseppe Maimone editore pubblicato lo scorso 11 maggio in occasione del centenario dell'aeroporto. L’aeroporto di Catania, da tempo uno dei tratti forti dell’identità della città e della sua area metropolitana, è diventato negli anni, con la fusione dell’aeroporto di Comiso, un hub mediterraneo di grande rilievo internazionale, garante di legami non meramente economici, ma soprattutto culturali. Questo volume celebra la sua vicenda centenaria. Enrico Iachello, docente universitario, storico di professione, definendo con rigore filologico alcuni eventi caratterizzanti la sua storia, elabora nuovi criteri interpretativi per porne così su basi più solide la ricostruzione. Franca Antoci, giornalista de “La Sicilia”, ne delinea con piglio vivace e stile gradevole la ricostruzione dalle origini ai nostri giorni, aggiungendo aneddoti e particolari spesso inediti e tuttavia rilevanti per l’immagine condivisa della nostra aerostazione. Arricchiscono il volume le riflessioni di due economisti, Marco Romano e Alessia Munnia, docenti dell’Università degli studi di Catania, il testo di Stefano Arcifa, già presidente dell’Aero Club Catania e la testimonianza del critico d’arte Francesco Gallo Mazzeo.

Il volume è anche un libro fotografico opera di qualificati professionisti e si avvale degli scatti di Alfio Garozzo, autore di un dettagliato reportage. Inoltre sono stati inseriti dei QR Code che consentono al lettore sia un contestuale ampliamento di informazione attraverso illustrazioni, articoli di giornale, filmati d’epoca e contemporanei, ma anche il piacere di esplorare nel tempo le pagine del libro tramite una connessione permanente in progressivo aggiornamento. Le immagini complessive mostrano – dalle origini a oggi – la mutevole, dinamica presenza fisica dell’aeroporto a Fontanarossa, rivelandone così la capacità di restare al passo delle trasformazioni che l’attività aeroportuale impone. L’augurio è che esse trasmettano al lettore anche la bellezza e le emozioni del privilegio centenario di volare ai piedi del vulcano tra il cielo e il mare.