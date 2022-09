Bonus libri scolastici, bando siciliano ancora aperto

Ragusa - Il bonus libri scolastici è una misura voluta dalla legge nazionale - è stato il Family Act a stabilire che le amministrazioni pubbliche prevedano forme di supporto per l’acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti con famiglie con basso reddito - ma che viene disciplinata dalla normativa regionale. Sono le regioni, infatti, a stabilire i termini per l’accesso all'agevolazione, indicare il valore Isee entro cui la famiglia ha diritto al contributo e a ripartire le risorse tra i vari comuni del territorio.

Questi, in base a condizioni e risorse stanziate dalla regione, procedono quindi con l’erogazione dei fondi, totali o parziali, utili per l’anno scolastico che sta per iniziare. Nel caso della Sicilia – dove l’a.s. riparte lunedì 19 settembre -, le domande per il bonus libri 2022-2023 dovranno essere presentate dai genitori o chi ne fa le veci esclusivamente alla scuola frequentata dall'alunno, entro il termine del 14 ottobre 2022. A loro volta, gli istituti di ogni ordine e grado invieranno tutta la documentazione raccolta all'amministrazione comunale di residenza, entro il 18 novembre 2022. Sull'Isola la domanda va presentata da coloro che hanno un Isee non superiore a 10.632,94 euro.