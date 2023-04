Richiude, dopo un anno, il bar del corso di Ragusa, chiude Ragusa

Ragusa - Il centro storico di Ragusa si svuota, e la città superiore, sembra in eterno coprifuoco, ben prima e ben al di là del Covid. Chiude per la seconda volta, dopo un anno, il Bar del Corso di Ragusa, sito in corso Italia, strada che insieme a Via Roma paga lo scotto della desertificazione economica della città capoluogo e del suo centro storico.

Il Bar del Corso a Ragusa aveva chiuso dopo 43 anni sul finire del 2021. Poi la riapertura, il tetantivo di riprendersi, e oggi l'annuncio social desolante: "Bar del Corso chiude definitivamente. Il nostro viaggio è ormai giunto al termine. Grazie di cuore a chi ha creduto in me, a chi mi ha sostenuto e accompagnato in questa impresa, alla mia famiglia, ai clienti, ai fornitori, ai collaboratori ma sono costretto a chiudere la mia attività, sperando in un futuro più sereno. Grazie !!!"

I centri commerciali prima hanno prosciugato le attività del centro storico di clienti, poi sono andati loro stessi in default, e oggi paghiamo lo scotto del fallimento economico delle attività commerciali di prossimità e di quelle di grandi dimensioni. Vi riproponiamo qui una profetica intervista di Ragusanews a Enzo Di Pasquale, della Pasticceria Di Pasquale.