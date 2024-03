È morto Eric Carmen, cantante della colonna sonora di «Dirty Dancing»

È morto a 74 anni Eric Carmen, cantante e musicista americano conosciuto per brani come «All By Myself» e «Hungry Eyes», quest’ultimo parte della colonna sonora di «Dirty Dancing», nel 1987.

Carmen si era fatto conoscere inizialmente con il gruppo Raspberries, fondati all’inizio degli anni 70, e poi aveva proseguito come solista e autore per altri. Tra i suoi successi anche «Almost Paradise», inserita nella colonna sonora di «Footloose», «Never Gonna Fall in Love Again» e «Make Me Lose Control». «All By Myself», uscita nel 1975, è stata inserita nella prima scena del film «Il diario di Bridget Jones» ed è poi stata interpretata e portata al successo da Celine Dion.

La notizia della sua morte è stata data dalla moglie Amy, sul sito ufficiale del cantante: «È con enorme tristezza che condividiamo la straziante notizia della scomparsa di Eric Carmen. Il nostro dolce, affettuoso e talentuoso Eric è morto nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha dato grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà la sua eredità per sempre».