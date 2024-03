Donna incinta va in travaglio in aereo, pilota cede comandi, fa partorire

Bangkok - Il piccolo, poiché nato ad alta quota, è stato soprannominato Sky.

L’esperto pilota thailandese Jakarin Sararnrakskul era comando di un volo VietJet diretto a Bangkok da Taipei, quando nel bel mezzo del viaggio è stato avvisato di un’improvvisa emergenza a bordo: una donna incinta era entrata in travaglio in uno dei bagni riservati ai passeggeri. Ormai era troppo tardi per tornare indietro. Allo stesso tempo giungere a destinazione sarebbe stata ancora questione di ore. Non gli restava che affidare la cabina alla co-pilota e cercare di aiutare la partoriente in prima persona.

Facile immaginare la concitazione a quel punto vissuta in quota, a maggior ragione considerate le inesistenti competenze ostetriche del comandante. Fortunatamente, comunque, alla fine tutto è filato per il verso giusto. A renderlo noto per primo è stato proprio Sararnrakskul, che dopo l’atterraggio ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che lo ritraggono sorridente insieme al neonato: un bimbo che, come rivelato dallo stesso pilota a Viral Press, per via delle rocambolesche circostanze in cui è nato è stato soprannominato dall’equipaggio Sky. «Faccio il pilota da 18 anni e oggi ho appena aiutato un neonato su un aereo», ha scritto l’uomo a corredo delle immagini.

Naturalmente mamma e figlio, affidati alle cure dei paramedici che li attendevano già in pista, sono stati subito portati in ospedale. Qualche controllo di rito per confermare la loro perfetta salute. «Il piccolo potrà raccontare a tutti, per il resto della sua vita, di essere nato in cielo – ha poi proseguito Sararnrakskul –. Sono davvero orgoglioso di averlo aiutato a venire al mondo». Un'esperienza che di certo non dimenticherà.