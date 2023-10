È morto Matthew Perry, Chandler in «Friends», aveva 54 anni

Los Angeles - Matthew Perry, Chandler Bing nella popolare serie Friends, è morto all’età di 54 anni. L’attore statunitense, è stato trovato morto nella sua abitazione nell’area di Los Angeles, nella jacuzzi che aveva in casa lasciando pensare che sia annegato. Secondo indiscrezioni, infatti, nella casa non sono state trovate droghe. Perry, sempre secondo le prime indiscrezioni, aveva fatto attività fisica al mattino, prima di morire. Sarebbe tornato a casa dopo due ore di pickleball (uno sport con le racchette) e avrebbe mandato il suo assistente a fare delle commissioni. L'uomo, una volta rientrato, ha chiamato il numero di emergenza 911 perché Perry non rispondeva. Perry aveva ottenuto diverse nomination agli Emmy Award, ed è famoso soprattutto per aver partecipato alla serie televisiva Friends nella quale ha interpretato per dieci anni il personaggio di Chandler Bing. La notizia è stata data dal sito di gossip Tmz e dal LA Times.

«Siamo devastati. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan» è il ricordo postato dall'account di Friends