Los Angeles, l'incendio cresce: 2 morti, molti feriti e 100mila evacuati

Los Angeles - Los Angeles, morte, feriti, fiamme e paura: non è il solito film catastrofico di Hollywood. Stavolta la contea brucia, davvero. «Gli incendi crescono e sono allo 0% del contenimento. Tutti gli abitanti della contea sono in pericolo», ha detto in conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della Contea di Los Angeles, Anthony C. Marrone, sottolineando che secondo il servizio meteorologico nazionale i forti venti che interessano la regione continueranno nelle prossime ore.

L'incendio di Eaton, situato nella foresta nazionale attorno Altadena e Pasadena, ha ucciso almeno due persone e ha causato un numero significativo di feriti. Tutta l'area è battuta da raffiche di vento che hanno raggiunto i 160 chilometri orari nella notte e che rendono difficile far volare canadair o elicotteri per spegnere le fiamme dal cielo.

Il fuoco, alimentato anche dalla secchezza del terreno e della vegetazione, si espande velocemente verso le vicine Malibù e Santa Monica. La siccità continua a essere un fattore.

Almeno 100mila residenti sono stati raggiunti da un ordine di evacuazione immediato o a breve termine. Al momento il conteggio delle vittime e di due morti e diversi feriti. Tre diversi incendi, infatti, stanno devastando la citta, in modo particolare nella zona collinare. Il primo rogo e scoppiato nella tarda mattinata di martedi nel quartiere di Pacific Palisades, sede di ville multimilionarie sulle montagne a nord-ovest della citta che ha gia devastato quasi 2921 acri. La fuga dalle fiamme e avvenuta di fretta: i bambini sono stati fatti uscire dalle scuole e i residenti sono riusciti a portare via soltanto gli animali domestici e pochi effetti personali. L'incendio è scoppiato nel momento peggiore per Los Angeles, spazzata da violente raffiche di vento. Si prevede che l'aria calda di Santa Ana, tipica degli inverni californiani, raggiungera una velocita fino a 160 km/h nella regione, secondo il servizio meteorologico nazionale statunitense (NWS). Questo potrebbe diffondere le fiamme molto rapidamente e rappresentare un «pericolo mortale». Gli altri due incendi sono l'Eaton Fire e l'Hust Fire , che hanno rispettivamente gia distrutto 2227 e 500 acri. Secondo quanto riferisce il Department of Forestry and Fire Protection, complessivamente sono bruciati 5742 acri di terreno e la percentualmente di contenimento e pari a zero. Il Dipartimento segnala anche un nuovo rogo nella contea di Riverside, in prossimita di Coachella, localita molto conosciuta per il celebre festival musicale che si svolge ogni anno.

Qui al momento sono almeno 15 gli acri distrutti dalle fiamme. Anche tutti i residenti di La Canada Flintridge, zona collinare intorno a Los Angeles, dovranno essere evacuati. Lo ha annunciato il Dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La decisione, si legge su X, e stata presa «a causa del forte vento e dell'incendio in corso nell'area. I residenti nelle zone interessate devono evacuare immediatamente». In quest'area si trova anche il Jet Propulsion Laboratory della NASA, leader nell'esplorazione robotica dello spazio, centro di ricerca che ha progettato il primo satellite degli Stati Uniti, l'Explorer 1, lanciato nel 1958. Qui, inoltre, sono nati tutti i rover inviati su Marte. «Si consiglia agli abitanti di Los Angeles di tenere presente che la tempesta di vento dovrebbe peggiorare nel corso della mattinata e di prestare attenzione agli avvertimenti locali, di restare vigili e di stare al sicuro», ha scritto su X la sindaca di Los Angeles, Karen Bass. Il governatore della California, Gavin Newsom, durante un briefing con la stampa, ha spiegato che «numerose strutture che sono gia state distrutte». «Non siamo affatto fuori pericolo», ha aggiunto il democratico, che ha chiesto ai californiani di «rispettare gli ordini di evacuazione», che non sempre vengono seguiti negli Stati Uniti.

Complessivamente, la California ha schierato 1400 vigili del fuoco e centinaia di risorse preposizionate «per combattere questi incendi senza precedenti. Funzionari di emergenza, vigili del fuoco e soccorritori fanno tutto il possibile per proteggere vite», ha detto ancora Newsom. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha approvato gli aiuti federali destinati alla citta - la seconda piu grande degli Usa - per far fronte al maxi incendio. Il presidente uscente si trova proprio in California per annunciare la creazione di due «monumenti nazionali», cioe vaste aree protette nel sud dello Stato. Donald Trump, che tra pochi giorni succedera a Biden alla Casa Bianca, a settembre aveva minacciato di tagliare gli aiuti federali che la California riceve abitualmente per combattere gli incendi boschivi. «Ci aspettiamo che questo sia l'evento di vento piu forte in questa regione dal 2011», ha avvertito Daniel Swain, specialista di eventi estremi dell'Universita UCLA. Ma secondo lui il rischio di incendio e «molto piu alto» di allora. Questo perche, dopo due anni molto umidi che hanno rinvigorito la vegetazione, la California meridionale sta vivendo «l'inizio inverno piu secco mai registrato». In altre parole, tutto cio che e ricresciuto abbondantemente sta ora fungendo da combustibile per gli incendi.

GLI ATTORI

Mandy Moore, star di "This Is Us" ha scritto su Instagram di essere fuggita dalla sua abitazione insieme ai suoi figli e animali domestici «pregando e ringraziando i primi soccorritori», ha detto. Anche l'attore e regista Dan Levy, sindaco onorario della comunità di Pacific Palisades, e star della sitcom Schitt's Creek ha dovuto lasciare il suo quartiere avvolto da «un fumo piuttosto nero e intenso». Ma molte altre star stanno pensando di lasciare le proprie case vista la situazione di pericolo: dall'attrice comica di "2 Broke Girls", Whitney Cummings, ha confessato che sta pensando di lasciare la California, così come Kaley Cuoco, l'attrice di "Big Bang Theory", che su Instagram ha scritto: «È straziante assistere a ciò che sta accadendo nei cortili delle nostre case». Altre testimonianze sono arrivate da Billie Eilish che descritto come «devastanti» le scene cui stanno assistendo, e da Khloe Kardashian che ha avuto un pensiero per i primi soccorritori: «Il vostro altruismo, la vostra resilienza e i vostri sforzi instancabili per proteggere le vite e le comunità sono profondamente apprezzati. Siete dei veri eroi e vi siamo incredibilmente grati per tutto quello che fate». Al plauso per i pompieri si è aggiunto anche quello di Chris Pratt, Star Lord nel film Marvel "Guardiani della Galassia": «Grazie ai coraggiosi vigili del fuoco e ai primi soccorritori che stanno lavorando instancabilmente per proteggere vite. Siete dei veri eroi e vi siamo infinitamente grati per il vostro sacrificio e il vostro coraggio».

KAMALA HARRIS

La casa di Los Angeles della vicepresidente Kamala Harris è nella zona sotto ordine dievacuazione, a causa dei rapidi incendi boschivi che stannointensificando la loro attività nella zona, lo scrive la Cnn. «Ieri sera, il quartiere del Vice Presidente a Los Angeles è stato sottoposto a un ordine di evacuazione. Nessuno era a casa sua in quel momento. Lei e il Secondo Gentiluomo stanno pregandoper la sicurezza dei loro concittadini californiani, deglieroici soccorritori e del personale dei Servizi Segreti», ha affermato il portavoce di Harris Ernesto Apreza in unadichiarazione pubblicata sui social media.Harris e il secondo gentiluomo Doug Emhoff hanno una casa nelquartiere di Brentwood e vi sono tornati molte volte negliultimi quattro anni. E` probabile che torneranno a Los Angelesdopo aver lasciato l`incarico.