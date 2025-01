Bianca ha sconfitto il cancro all'intestino dopo aver subito il trapianto di fegato

Bianca Perea, una giovane avvocatessa di Manchester, ha sconfitto il cancro dopo aver subito il primo trapianto di fegato nel Regno Unito per un tumore avanzato dell'intestino. Una storia di resilienza e speranza.

Nel novembre 2021, Bianca riceve una diagnosi devastante: cancro dell'intestino al quarto stadio, con metastasi al fegato. Dopo una serie di test, inclusi una colonscopia e una biopsia, i medici comunicano a Bianca che le aspettative erano molto basse e che l'obiettivo della cura era prolungare la sua vita, piuttosto che trovare una soluzione definitiva. Bianca però non si da per vinta: intraprende un trattamento che include una terapia mirata con panitumumab, insieme a cicli di chemioterapia e interventi chirurgici. Dopo 37 cicli di trattamento, il suo stato di salute migliora notevolmente: nel maggio 2023, riesce finalmente a sottoporsi a un'operazione per rimuovere il tumore all'intestino, l'operazione va per il meglio ma appaiono nuovi tumori al fegato.

Grazie alla sua ottima risposta alle terapie, i medici valutano così l'opzione di un trapianto di fegato. È il febbraio del 2024 e Bianca viene inserita nella lista dei trapianti. Questa è una storia di coraggio e resilienza ma anche di fortuna: nell'estate dello stesso anno arriva la disponibilità di un donatore. L'intervento è un success Bianca ha un fegato nuovo e dopo sole 4 settimane dal trapianto tornare a guidare e a portare a spasso i cani di famiglia.

Oggi, Bianca si definisce cancer-free e considera il suo trapianto come un dono prezioso. "Ho avuto una seconda possibilità nella vita e intendo afferrarla con entrambe le mani," afferma con gratitudine verso la famiglia del donatore. Attraverso regolari controlli e test, il suo fegato sta benissimo e i risultati degli ultimi esami sono tutti negativi. La dottoressa Kalena Marti, oncologa di Bianca, ha espresso grande soddisfazione per il suo recupero: "I risultati del carcinoma epatico dopo l'intervento sono stati eccezionali." Sottolinea l'importanza della continua ricerca e dello sviluppo di nuovi trattamenti per affrontare le complessità del cancro dell'intestino avanzato. "Grazie alla generosità dei donatori di organi, possiamo offrire trapianti di fegato a pazienti come Bianca, il che è fantastico," conclude.