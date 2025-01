Cuba - Si chiamava Patrizia Crisolini Malatesta la donna morta nell'incidente a Cuba. Sessantasette anni, era coordinatrice e Tour leader di Avventure nel Mondo. Appassionata di fotografia e di viaggi, su Instagram e sul suo blog raccontava da tempo le sue avventure.

I viaggi, gli studi, le passioni. C'era tutto nel blog di Patrizia Crisolini Malatesta. "Faccio un po' di tutto, a volte penso che se mi fossi concentrata su una sola cosa avrei potuto raggiungere la perfezione nel fare quella cosa, ma concentrarmi solo su un'azione mi annoia". Nei suoi prifili social centinaia di foto dei tanti paesi dove ha viaggiato: dall'Asia all'Africa, fino alla Cina e a Cuba, dove è avvenuto l'incidente. Foto e parole che raccontano una vita vissuta all'insegna della curiosità e delle proprie passioni, prima fra tutte quella per i viaggi e le nuove scoperte. "Ho bisogno di fare cose diverse fra loro. Ci sono state attività nella mia vita che sono durate poco tempo, altre che le porto avanti da anni, ma so, che prima o poi smetterò di farle per passare ad altro" scriveva Patrizia sul suo blog.

"Sono curiosa, e questa mia curiosità mi porta a fare varie cose, e dopo che le ho provate, sperimentate, che mi sono resa conto che le posso fare, allora passo ad altro. E così ho fatto lavori all'uncinetto e ai ferri, ho cucito vestiti per me, ho creato orecchini e collanine, ho fatto giardinaggio, sono andata a scuola di salsa cubana, ho studiato l'inglese, lo spagnolo e il francese, ho fatto dei corsi di fotografia e di post produzione".

Chi era Patrizia Crisolini Malatesta

Nata a Roma sessantasette anni fa, Patrizia Crisolini Malatesta era da anni una coordinatrice e tour leader di Avventure nel Mondo. Una donna curiosa e dalle mille passioni, come si legge nel suo blog dove raccontava i tanti viaggi svolti negli anni, che l'avevano portata in giro per il mondo: dalla Tanzania al Brasile, passando per Stati Uniti e Sud America.

Le piaceva cucire e realizzare orecchini e collanine, ma anche il giardinaggio, la salsa cubana e la fotografia. Aveva anche la passione per le lingue, fondamentali per il suo lavoro: «Ho studiato l'inglese, lo spagnolo e il francese- raccontava ancora Malatesta-, ho fatto dei corsi di fotografia e di post produzione, ho imparato a fare il decoupage, ho fatto e continuo a fare fotografie, e ora mi sto cimentando con questo blog. Una cosa che faccio con grande passione, non so fino a quando, è viaggiare. Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare, Queste sono al momento le due grandi passioni della mia vita».

Avventure nel Mondo: «Siamo addolorati»

«Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore», ha dichiarato Avventure nel Mondo annunciando la morte di Patrizia Crisolini Malatesta, spiegando che sono impegnati in queste ore a «capire la dinamica dell'incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l'accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell'Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici».