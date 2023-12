Migranti: Mare Jonio, slitta al 14 febbraio l'udienza a Ragusa

Ragusa - È stata rinviata al 14 febbraio l'udienza preliminare del processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che riguarda il soccorso prestato in favore dei 27 naufraghi abbandonati da 38 giorni a bordo della petroliera Maersk Etienne tra l'agosto e il settembre 2020. Stamattina, davanti al Gup del Tribunale di RAGUSA Eleonora Schininà, è stato sollevato un difetto di notifica per due degli indagati motivo per il quale è stato deciso il rinvio.

Presente oggi in Tribunale , accompagnato dai suoi legali, Luca Casarini, dipendente della società armatrice Idra, ma secondo gli investigatori, amministratore di fatto, Giuseppe Caccia vice presidente cda Idra Social Shipping, Alessandro Metz legale rappresentante della Idra Social Shipping, Pietro Marrone comandante della Mare Jonio), Agnese Colpani medico e Fabrizio Gatti soccorritore.

Casarini, al termine dell'udienza, ha commentato:"Io presente ,il pm titolare no". Gli avvocati della difesa, Fabio Lanfranca e Serena Romano, hanno affermato: "Il processo nulla ha a che vedere con quanto apparso in questi giorni su alcuni giornali che stanno pubblicando stralci di atti indebitamente sottratti al fascicolo delle indagini. Abbiamo già depositato una denuncia diretta ad accertare le responsabilità penali per quanto si è verificato. Questa mattina abbiamo formalmente rappresentato al giudice la gravità di ciò che sta accadendo e che riteniamo sia un atto ostile nei confronti non solo degli imputati ma anche del Tribunale e chiesto alla Procura di accertare quanto accaduto".