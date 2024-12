Peculato con i soldi dell’8X1000: l’ex vescovo di Trapani Miccichè assolto e prescritto

Trapani - Il tribunale di Trapani, presieduto da Franco Messina, ha assolto l'ex vescovo della città, monsignor Francesco Miccichè, per una parte delle contestazioni, mentre per alcuni aspetti è scattata la prescrizione. Il prelato era imputato di peculato per avere distratto i fondi destinati alla Curia attraverso l'8 per mille. I giudici, che hanno utilizzato la formula assolutoria un tempo dubitativa, lo hanno del tutto scagionato dalla "distrazione", che sarebbe avvenuta nel 2012, con la motivazione che il fatto non sussiste.

Per gli altri episodi è stata applicata la prescrizione, a causa del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti.