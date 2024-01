Modica - Gentile Redazione di Ragusanews,

Leggendo la lettera da voi pubblicata riguardo i dossi e lo scempio "voluto" sulle nostre strade condivido al massimo con chi ha segnalato. Aggiungo: nessuno pensa ad un'ambulanza in soccorso con un paziente a bordo? Ci sarebbe molto da dire! In molte città del Nord questi rudi sistemi sono considerati illegali.

Allora: telecamere con auto Velox e il problema è presto risolto ...

Grazie per la Vostra collaborazione.

Un vostro lettore