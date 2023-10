Gli alberi sulla carreggiata lungo la vecchia Modica-Ragusa

Ragusa - Salve gentile redazione,

sono un cittadino di Ragusa, che per motivi di lavoro si reca ogni giorno a Modica.

Vi scrivo con la speranza che qualcuno possa intervenire in merito alla strada SS115 che conduce Ragusa a Modica. Essendo una strada importante perché si va anche per Ragusa Ibla, voglio segnalare l'invasione di alberi quasi sulla strada per non parlare delle erbacce che riducono la carreggiata, essa già di per se è abbastanza disastrata come manto stradale, il che implica un certo pericolo.

Vedo ogni giorno automobilisti che intraprendono vere e proprie manovre azzardate pur di non prendere un fosso o graffiare l'auto dagli arbusti. Siamo in autunno, prima che l'inverno arrivi spero che si facciano i giusti lavori affinché questa strada possa risultare sicura.

Allego foto.