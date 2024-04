“A Sua Immagine” di Rai Uno e Lorena Bianchetti a Scicli

Scicli - Scicli è set quotidiano di trasmissioni televisive nazionali che vogliono raccontarne la storia e le tradizioni.

Dopo “Ulisse” di Alberto Angela e “Giusina in Cucina” di Food Network, canale di Discovery, è di nuovo Rai Uno con una sua troupe ad aver scelto Scicli per un ampio servizio televisivo sulla storia e sulle tradizioni della città.

Lorena Bianchetti, amata conduttrice di “A Sua Immagine”, in onda su Rai Uno il sabato pomeriggio e la domenica mattina prima e dopo la Santa Messa del Papa, è stata due giorni a Scicli per realizzare un ampio reportage.

“A Sua Immagine”, trasmissione di successo in programmazione ininterrottamente dal 1997 su Rai Uno, realizzata in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, racconterà la storia di Scicli, le sue tradizioni religiose, il fenomeno della crescita turistica.

Il racconto si concluderà con la narrazione del mare di Scicli, un mare di frontiera.

La trasmissione di recente ha avuto ospite in studio a Saxa Rubra anche Sua Santità Papa Francesco.

Ad accogliere gli autori della trasmissione il sindaco Mario Marino e la Scicli Film Commission.

Lo storytelling su Scicli andrà in onda in una puntata del prossimo giugno.