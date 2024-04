Simone Annicchiarico a Domenica In, chi è il figlio di Walter Chiari

Roma - Simone Annicchiarico ospite a Domenica In. In occasione dai cento anni dalla nascita di Walter Chiari il figlio, autore del libro “100% Walter”, arriva da Mara Venier per ricordare il padre morto il 20 dicembre del 1991.

Simone Annicchiarico è nato a Roma l’8 agosto 1970 (ha quasi 54 anni) è il figlio del comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, suo nonno materno era il compositore Carlo Rustichelli, mentre suo zio materno è il musicista Paolo Rustichelli. Il suo debutto televisivo risale al 1995 nel programma per bambini in onda sulla RAI Arriba!!! Arriba!!! facendo da spalla alla conduttrice Heather Parisi, all'età di 25 anni. Il suo debutto come conduttore solista è avvenuto su alcune emittenti locali, e in quel periodo ha curato alcune rubriche cinematografiche. Il grande passo verso il mainstream è stato il suo ingresso su La 7 nel 2007, all’età di 37 anni, quando gli è stata affidata la conduzione de “La valigia dei sogni”.

Subito dopo ha fatto il suo debutto nel cinema, recitando nel cortometraggio “Il nostro Messia” insieme a Daniele Liotti. Maria De Filippi, famosa per i suoi numerosi programmi televisivi, ha scelto Simone Annichiarico come presentatore di “Italia’s Got Talent”, a cui lei stessa ha partecipato come giudice, insieme a Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Nella primissima edizione, ha condiviso il palco con Geppy Cucciari, ma successivamente è stato affiancato dalla showgirl argentina Belen Rodriguez. Inoltre, Simone ha condotto altri programmi, tra cui “Tv Mania” e il “Music Summer Festival – Tezenis Live”. In seguito si allontana dal mondo televisivo per dedicarsi alla scrittura, nel 2018 pubblica il libro Piccolo atlante dei nomi inventati e nel 2024 realizza una biografia del padre intitolata 100% Walter.

Simone Annicchiarico è molto riservato per quanto riguarda la propria vita privata e per questo non si hanno molte informazioni a riguardo. Pare che Simone Annicchiarico abbia attualmente una compagna, anche se il presentatore sembra molto cauto nel rivelare dettagli della sua vita personale.

I media hanno confermato spesso che vive attualmente con una donna più giovane di dieci anni rispetto a lui, anche se Simone non ha alcuna intenzione di rivelare la sua identità. Non si sa neanche precisamente dove il conduttore viva, ha solo detto in una passata intervista che è un «luogo immerso nella natura». Si dice che divida la sua vita privata fra il Trentino e la Sardegna, avendo lasciato Roma da tempo, forse definitivamente. Il conduttore non ha mai smentito né confermato le voci dei presunti flirt con Belen Rodriguez e con Alessia Marcuzzi che secondo i tabloid hanno luogo tra il 2012 e il 2013.

Ma com’è morto Walter Chiari? Era il 20 dicembre 1991, quando il celebre attore fu trovato senza vita, con indosso gli stessi abiti della sera prima, seduto nella poltrona di fronte ad un televisore acceso. Le cause del decesso sarebbero da attribuire ad un infarto miocardico.

Qualche anno dopo la sua morte, il corpo fu riesumato per ulteriori approfondimenti. Indagini che gettarono ombre sull’ex fisioterapista dell’attore, poi sfumate definitivamente nel 1996. Tra le curiosità che lo riguardano, invece, una spiacevole episodio del 1970, quando fu arrestato per il possesso e lo spaccio di droga. Alla fine però fu assolto e così Walter Chiari voltò pagina.

"Una brutta storia", ha ammesso Simone Annicchiarico sulla vicenda della cocaina che ha riguardato suo padre. In una intervista esclusiva del 1984 alla Domenica del Corriere Walter Chiari rivelò: «Cedetti anch'io al richiamo della droga. Ma non sono mai diventato un tossico né uno spacciatore». Questo costò il posto in Rai all'attore e conduttore che fu anche invischiato nelle dichiarazioni di un pentito, lo stesso che accusava Enzo Tortora. Fu assolto, ma da quella vicenda Walter Chiari ne uscì molto provato.