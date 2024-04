Arisa cerca un fidanzato, l'appello in diretta tv

Arisa cerca un fidanzato e ha lanciato un appello in diretta tv durante l'ultima puntata di The Voice Generations, spin-off di The Voice presentato da Antonella Clerici e andato in onda ieri venerdì 19 aprile 2024. «Sono single e sulla piazza», ha detto la 41enne sfoggiando un outfit provocante dalla scollatura mozzafiato.

Non è la prima volta che la cantante lucana parla della sua situazione sentimentale.

La scorsa estate, Arisa era tornata a infiammare il web con degli scatti (a dir poco) audaci. La cantante senza veli nè filtri aveva scritto ai suoi follower. «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. No perditempo».