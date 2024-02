Alberto Matano, fuga d'inverno a Marzamemi

Marzamemi - Il giornalista e conduttore di Rai Uno Alberto Matano (Catanzaro, 1972) ha scelto di tornare a Marzamemi per un weekend di vacanza dagli impegni professionali.

Matano per la sua fuga invernale in Sicilia ha scelto uno dei luoghi più belli dell'isola che in estate viene preso d'assalto dai turisti. In inverno questo luogo diventa patria indiscussa di pace e silenzio in cui rilassarsi, un piccolo angolo di paradiso.

Matano trascorre abitualmente lunghi periodi di vacanza nelle campagne tra Modica e Noto e probabilmente è tornato a casa di amici qui lo scorso weekend. La foto di Matano a Marzamemi (località balneare meta delle sue vacanze in estate) è di venerdì scorso.