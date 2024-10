Bianca Balti, il cambio del look con la chemio. VIDEO

Un taglio netto, a caschetto, per affontare le cure.

«Coraggio a chi, come me, sta cominciando la terapia». Con un post su Instagram Bianca Balti (Lodi, 1984) annuncia l'inizio della chemioterapia. Ma non solo. Nelle immagini condivise sui social mostra anche il nuovo look. Un taglio netto, a caschetto, per affontare le cure.

«Domenica scorsa sono stata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era un cancro alle ovaie allo stadio 3C». Così scriveva riguardo alla sua malattia. Un messaggio pieno di positività: «Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita». Un coraggio e una determinazione incredibili, così forti da trapelare dalle foto postate sui social. «Per tutti coloro che hanno bisogno di forza, potete prenderne in prestito un po' da me, perchè ne ho un sacco», scrive teneramente, «La vita accade;dagli una ragione».

Tra le tante immagini, un video di Balti che sfila questa volta tra i corridoi dell'ospedale dov'è in cura. La dolce ironia della modella lascia intendere il modo in cui sta vivendo la malattia. Ritornata a casa si lascia andare ad un lungo video in cui parla direttamente ai suoi followers di Instagram: «Ringrazio tutti per avermi inondato di messaggi. Sto cercando di vivere una vita quanto più normale possibile con la mia mamma e il mio papà. Appena prima di andare via il dottore mi ha detto ricorda la differenza tra dolore e paura. Mi ha fatto piangere». Il VIDEO: