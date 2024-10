Bianca Balti e il tumore. La foto della cicatrice e l'inizio della chemio

Bianca Balti, il tumore, la paura e ora i segni del dolore. La modella, qualche settimana fa, ha sorpreso tutti i suoi follower postando alcune foto sul proprio profilo Instagram che la ritraevano in ospedale. La donna era da poco stata operata per rimuovere un tumore ovarico e aveva spiegato: «Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco. La vita accade, dalle una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita». Bianca continua a combattere con il sorriso sul volto e per dare coraggio anche ad altre donne ha mostrato su Instagram la cicatrice post intervento.

«Silver linings, part 1», è questa la didascalia con la quale Bianca Balti ha accompagnato le ultime foto che ha pubblicato su Instagram. Un'immagine in particolare ha colpito i suoi follower ovvero quella in cui la top model mostra il suo addome sul quale scorre una lunghissima cicatrice, segno dell'intervento che ha subìto. Bianca, poi, nelle sue storie Instagram, aveva spiegato che comincerà il ciclo di chemioterapia il prossimo 14 ottobre e che non vede l'ora di iniziare le cure perché così potrà concluderle prima. Silver linings è un'espressione inglese che fa riferimento alla luce argentea del sole quando è nascosto da una nuvola: si vede il suo riflesso ma lui è momentaneamente occultato. In modo più semplice significa il lato positivo delle cose e Bianca ha sempre detto di vederlo. Queste foto ne sono la prova.

Il post Instagram di Bianca Balti ha riscosso moltissimo successo raccogliendo like e commenti davvero positivi. Qualcuno ha scritto: «La foto più coraggiosa che abbia mai visto sui social», «Sei una forza della natura, siamo tutti con te», Francesca Fagnani ha commentato con un cuore rosso.