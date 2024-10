Martin Scorsese, donata la maglia del Palermo, n. 10: Regista!

Palermo - La maglia è la numero 10 ed è quella che in una squadra di calcio indossa il regista. “Il passato è la torcia che ci illumina la via”. Il sangue di questa terra nelle radici del maestro Martin Scorsese. Palermo, le montagne di Polizzi, tutta la Sicilia, saranno sempre casa sua.

Così il Palermo calcio ha voluto onorare il regista cinematografico di fama mondiale Martin Scorsese (New York, 1942), siciliano di origine.

Scorsese si trova in Sicilia perchè sta girando un documentario sugli antichi naufragi nel Mediterraneo e ha tenuto, insieme a Giuseppe Tornatore, una masterclass al Cinema Cristallo di Polizzi Generosa, la cittadina delle Madonie, in provincia di Palermo di cui erano originari i genitori. Il padre, infatti, era originario di Polizzi Generosa, la madre di Ciminna, entrambi paesi dell'entroterra palermitano. Scorsese ha ricevuto nell'occasione la cittadinanza onoraria.

L’eredità siciliana ha influenzato in modo significativo il lavoro di Scorsese, in particolare nella sua rappresentazione delle dinamiche familiari e del senso di comunità all’interno di ambienti italoamericani, temi ricorrenti nei suoi film. Questi legami culturali si riflettono anche nella sua attenzione per le storie di emarginazione, onore e lealtà, spesso centrali nella narrativa siciliana. Il VIDEO: