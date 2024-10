Fiorello scatenato canta al matrimonio della figlia Olivia. VIDEO

Venezia - Emozioni in laguna per il matrimonio di Olivia Testa, con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. La coppia è convolata a nozze a Venezia sabato 12 ottobre. Olivia, che ha 30 anni ed è in dolce attesa del suo primo figlio, è la figlia della moglie di Fiorello, Susanna Biondo e di Edoardo Testa. Ma Rosario Fiorello, legato da anni a Susanna Biondo, ha sempre considerato la figlia di Susanna come se fosse anche sua e l’amore che ha dato alla giovane donna è stato ripagato dall’affetto e dalla voglia di volerlo al suo fianco nella camminata verso l’altare.

La sposa è arrivata in motoscafo lungo Canal Grande, in compagnia di Testa e Fiorello per poi raggiungere Confalonieri in chiesa. Lo sposo, discendente di una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese, lavora nel settore del marketing e i suoi clienti lo definiscono curioso, versatile, pieno di risorse e impegnato. Di sé dice: «Mi appassiona creare storie che connettano le persone tra loro». Una cerimonia che ha visto un emozionato Fiorello accompagnare Olivia all’altare, raggiante in un abito color avorio in stile Impero, con un mantello dal grande cappuccio in velluto di seta. I lunghi capelli sono raccolti in uno chignon morbido e acconciati dal parrucchiere dei vip Roberto D’Antonio, che ha condiviso alcuni scatti della preparazione della sposa.

Invece della tradizionale marcia di Mendelssohn, Olivia ha raggiunto lo sposo sulle note della canzone «All you need is love» dei Beatles suonata da un gruppo di mariachi. Dopo il rito, gli sposi e gli invitati si sono trasferiti in un palazzo antico che è stato cornice del sontuoso ricevimento. Durante i festeggiamenti Fiorello non ha resistito: ha preso il microfono e ha intrattenuto gli ospiti cantando «Non sarà un’avventura» di Lucio Battisti e «Il Mondo» di Jimmy Fontana quando gli sposi si stavano accingendo al taglio della torta, una classica tre piani decorata con fiori freschi. il VIDEO: