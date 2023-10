Julian Schnabel, lo sciclitano, gira un film su Dante in Sicilia

Palermo - Trascorre in incognito lunghi periodi dell'anno a Scicli il regista Julian Schnabel, famoso per il film su Van Gogh "Sulla soglia dell'eternità". E ora sta girando in Sicilia “In the hand of Dante” (“La mano di Dante”), il film thriller di Julian Schnabel tratto dall’omonimo romanzo di Nick Tosches con protagonisti, oltre a Butler, Jason Momoa e Oscar Isaac nel ruolo di Dante Alighieri che, alle prese con la scrittura della sua Commedia, parte per un viaggio in Sicilia per sfuggire al suo matrimonio al capolinea con Gemma e per completare il suo capolavoro immerso nel ricordo dell’amata Beatrice.

Dopo le riprese alla baia di San Cataldo, a Terrasini, la troupe starà ancora qualche giorno a Palermo prima di andare a Caccamo per le ultime riprese siciliane del film che ha come produttore esecutivo Martin Scorsese. Un crime thriller in si intrecciano due piani narrativi e temporali diversi: la storia di Dante si interseca, infatti, con quella del critico letterario Nick Tosches, arruolato da un boss mafioso per autenticare il manoscritto del sommo poeta rinvenuto nel mercato nero di New York. La fuga di Tosches col manoscritto porta a una metaforica discesa negli inferi della criminalità, che si muove parallela con il percorso artistico e umano di Dante che si strugge per l’amata Beatrice.

Dante è sposato con Gemma, ma il matrimonio è al capolinea. Si sente intrappolato e fugge in Sicilia. Una volta giunto sull’isola, crea la sua opera più grande e ripensa al suo amore perduto, Beatrice. Il ruolo del Sommo Poeta è affidato a Oscar Isaac, mentre i ruoli di Gerard Butler e Jason Momoa non sono stati svelati. Il cast vede anche la presenza di Gal Godot. L’attrice israeliana sarebbe stata scelta per interpretare Giulietta.

La mano di Dante vede la luce dopo una gestazione durata diversi anni. Già nel 2008, infatti, Johnny Depp ha acquisito i diritti cinematografici del romanzo di Tosches. Tuttavia, ha successivamente abbandonato il progetto. Il film è diretto da Julian Schnabel ed è frutto di un accordo provvisorio con SAG-AFTRA, il sindacato statunitense che raccoglie attori, ballerini, artisti del mondo dello spettacolo, in sciopero dallo scorso luglio. Le riprese coinvolgono diverse regioni italiane, tra cui Veneto e Sicilia. Nelle scorse settimane la troupe è arrivata a Venezia per girare alcune scene. Protagoniste anche Padova e Verona. L’ambientazione siciliana, invece, vede protagoniste la città di Palermo e la scalinata della baia di San Cataldo di Terrasini.