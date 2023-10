Vincent Cassel in vacanza a Siracusa con la modella Narah Baptista. VD

Siracusa - Vincent Cassel è stato fotografato in compagnia della modella Narah Baptista in un noto ristorante di Siracusa. Cassel è in vacanza a Siracusa ed è stato avvistato in diverse zone del centro storico e in Ortigia. C'è anche un video che vi proponiamo in cui l'attore è filmato mentre si reca in piazza fonte Diana.

La nuova fiamma di Vincent Cassel, Narah Baptista

Chi è Narah Baptista?

L'attore, 56 anni, mentre la ex moglie Monica Bellucci vive la sua storia d'amore con Tim Burton, ha voltato definitivamente pagina dopo la fine del secondo matrimonio con Tina Kunakey, con cui era convolato a nozze nel 2018, e ha cominciato una relazione con Narah, modella brasiliana di 27 anni, che ha partecipato all'edizione di Miss Universo Australia 2020. Origini brasiliane e australiane, i suoi tratti fisici a molti ricordano quelli di Tina Kunakey. Eccoli insieme nel video qui sotto: