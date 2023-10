Chiara mangiatutto, la siciliana dallo stomaco d'acciaio, pronta alla sfida

Siracusa - È arrivata alla popolarità grazie ai video pubblicati da “food Napoli” in cui mangiava 8 kg di “parigina - gateau” in meno di 30 minuti, vincendo alla fine 500 euro. Chiara, siracusana di 27 anni, mangia tutto.

Un arancino di 2 kg, un panino di oltre 3 kg farcito con carne, salse, insalata, formaggio e ancora una brioche con gelato di 3 kg. Un metro e sessantacinque di grinta che spopola sui social (sul suo canale tiktok la seguono in quasi 40 mila persone, ma ha anche un canale su YouTube e una pagina fan su Facebook).

In un video la giovane siracusana ha però chiarito di non mangiare sempre in questo modo: “quando non faccio video seguo una dieta equilibrata, ricca di verdure e proteine. Soprattutto non soffro di disturbi alimentari – dirlo sarebbe offensivo per chi combatte contro un problema così grande – semplicemente ho una grande passione per il cibo e amo le “food challenge”. Da poco ha vinto 500 euro mangiando un panino xxl con patatine e bevendo 5 lattine di Coca-Cola. “Mi alleno moltissimo, faccio passeggiate lunghe per preparare il mio fisico a sfide così impegnative. Se non fossi allenata non potrei farle e non sarebbe sano per il mio corpo” conclude Chiara che nei video è sempre sorridente. “In realtà sono timida ma Chiara mangiatutto è il mio alter ego sbarazzino ed estroverso”.