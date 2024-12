Elon Musk cerca lavoratori in Italia: 256mila euro annui e puoi lavorare da casa

Elon Musk cerca lavoratori e questa volta ben retribuiti. Dopo l’annuncio del mese scorso con il quale si cercavano collaboratori con un alto QI per lavorare ai tagli della spesa del governo, alcune delle più importanti aziende di Musk hanno annunciato di recente una serie di offerte di lavoro con uno stipendio che può arrivare fino a 22mila euro mensili.

Tesla, che ha pubblicato una serie di offerte di lavoro con una paga piuttosto generosa e con la possibilità di svolgere l’attività da qualunque parte del mondo. Alcuni annunci offrono stipendi che arrivano fino a 256mila euro annui (20mila euro al mese) e per candidarsi basta compilare l’apposito form e caricare il proprio cv sul sito dell’azienda scelta.

Tesla è alla ricerca di esperti in robotica e intelligenza artificiale per ricoprire il ruolo di addestratore di umanoidi. Le mansioni includono la progettazione e l’esecuzione di test, lo sviluppo di algoritmi di apprendimento e la valutazione delle prestazioni dei robot. L’azienda di Musk offre un compenso altamente competitivo, a partire da 5mila euro, oltre a un ambiente di lavoro stimolante e all’avanguardia. Ma l’offerta si estende anche ad altre figure professionali, con stipendi che possono raggiungere livelli ancora più alti. Tesla è alla ricerca anche di un senior engineer con una solida esperienza nei sistemi elettrici e fotovoltaici. Il candidato ideale deve avere almeno 5 anni di esperienza nel settore e dimostrare eccellenti competenze tecniche in fase di colloquio. Lo stipendio offerto è commisurato all’esperienza e alle responsabilità della posizione, con un potenziale guadagno che va da 75mila e 400 euro e arriva a quasi 260mila euro all’anno. Questa posizione offre l’opportunità unica di lavorare da remoto, consentendoti di organizzare il lavoro in base alle esigenze e alle preferenze personali. Tuttavia, è importante essere disponibili a viaggiare occasionalmente per svolgere attività specifiche legate al progetto.