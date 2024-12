Angelo Ferreri: Il maestro della House Music

Ragusa - Da Marina di Ragusa, quello di Angelo Ferreri è un nome che risuona nella scena della house music ora anche internazionale. Conosciuto per il suo stile distintivo di "Jackin House", Ferreri ha conquistato le piste da ballo, diventando una figura conosciuta grazie alla sua capacità di fondere ritmo e melodia. La sua abilità nel creare tracce che si distinguono per energia e groove ha consolidato la sua reputazione, portandolo a collaborare con altri artisti e a essere presente nelle chart di piattaforme prestigiose come Beatport e Traxsource. Oltre alla sua carriera come DJ e produttore, Ferreri è anche il fondatore di "Mood Funk Records", un'etichetta che riflette la sua visione musicale.

Angelo Ferreri è un DJ e produttore ma anche un nuovo ambasciatore della house music italiana.