Gianni Morandi celebra 80 anni con un’esibizione a sorpresa sul volo per Lisbona

Lisbona - Per festeggiare i suoi 80 anni, Gianni Morandi ha scelto un’occasione che racchiude in sé le sue grandi passioni: la musica, il calcio e, naturalmente, un pizzico di quella magia che solo lui sa creare. Sul volo per Lisbona, destinazione match di Champions League del “suo” Bologna, ha voluto regalarsi e regalare ai passeggeri un’esibizione improvvisata. Con una dose infinita di energia, ha intonato la sua storica canzone C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e ha ringraziato tutti per gli auguri.

Il cantante di Monghidoro ha dimostrato ancora una volta di essere più legato che mai alla sua squadra. E, collegato all’interfono dell’aereo, ha voluto dare un saluto a tutti i suoi compagni di viaggio, non risparmiandosi una battuta sull’età che avanza, ma sul suo spirito sempre giovane: «Sappiamo che sarà difficile, però io sono felice di passare i miei 60 anni proprio qui a Lisbona. Mi hanno detto che sono 80, ma chi l’ha detto? E forza Bologna». Alla fine, la partita dei rossoblù con il Benfica si è chiusa con uno 0-0. Poche le speranze di andare avanti nella competizione, ma non importa. Festeggiare così un traguardo del genere, non ha prezzo.

Questo finale di 2024 regalerà anche altre emozioni ai fan di Morandi. Per celebrare la ricorrenza, infatti, esce L’attrazione, album che raccoglie 17 brani iconici della sua carriera, tra cui proprio C’era un ragazzo. Non mancano collaborazioni prestigiose, da Jovanotti ad Alessandra Amoroso, fino ad Annalisa. Una maxi raccolta che celebra il suo passato, ma anche il suo continuo rinnovarsi. A 80 anni, Gianni Morandi è ancora un simbolo della musica italiana, capace di unire diverse generazioni con il suo stile inconfondibile.