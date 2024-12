Fiorella Mannoia sul marito: “Io e Carlo siamo aperti”. VIDEO

Fiorella Mannoia, ospite a Verissimo, ha parlato della sua relazione con Carlo Di Francesco, musicista, produttore e suo marito dal 2021. La coppia, nonostante una differenza di età di 26 anni, è legata da una profonda complicità personale e professionale. IL VIDEO INTEGRALE.

Fiorella Mannoia nel salotto di Silvia Toffanin ha espresso grande stima e amore per suo marito, Carlo Di Francesco, descrivendolo come un uomo meraviglioso e indipendente, che non ha bisogno di vivere all’ombra della sua fama. La cantante ha sottolineato quanto sia importante, nella loro relazione, il rispetto reciproco della libertà personale. Entrambi, infatti, sono aperti a seguire le proprie passioni, un elemento che contribuisce alla loro stabilità e felicità.

La coppia, nonostante una differenza di età di 26 anni, è legata da una profonda complicità personale e professionale. La cantante ha descritto Carlo come una persona meravigliosa e indipendente, capace di rispettare la libertà di entrambi. Queste le sue parole: “Sono felicemente sposata. Carlo è un uomo meraviglioso che mi sta vicino e che non ha bisogno di brillare della mia luce. A volte gli uomini che stanno accanto a donne famose si sentono sminuiti. Carlo no. Lui vive la sua vita e ama il suo lavoro”. Un’unione,quindi, che si basa su un equilibrio tra lavoro e vita privata: collaborano anche nella musica, come nel recente brano Mariposa, scritto a quattro mani e ispirato alla serie Il grido delle farfalle. La cantante ha ironizzato sulla loro vita matrimoniale, dicendo che l'unico cambiamento dopo il matrimonio è stato "la fede al dito" e scherzando sul fatto di minacciare Carlo con il divorzio durante i litigi​.

Durante l'intervista, ha anche parlato della leggerezza che caratterizza il loro rapporto: si divertono insieme e affrontano la vita giocando, definendo la vecchiaia come un'invenzione legata solo al corpo e non alla mente. “Lavoriamo e ci divertiamo insieme, ma ognuno ha anche le sue passioni e nessuno interferisce con le passioni dell'altro. Nessuno mette veti, se voglio andare a cena con le mie amiche io vado a cena con le mie amiche e altrettanto. Nessuno invade la libertà dell'altro”.