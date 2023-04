Cesare Cremonini, la nuova fidanzata è la giornalista Giorgia Cardinaletti

La nuova fidanzata di Cesare Cremonini è la giornalista Giorgia Cardinaletti. A darne notizia è il settimanale "Chi", che già qualche settimana fa aveva avanzato l'ipotesi che l'ex cantante dei Lunapop avesse una relazione con un popolare volto del Tg1, di cui però non aveva fatto il nome. Cremonini e Cardinaletti per ora mantengono il massimo riserbo, ma pare che siano già inseparabili e molto affiatati.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due si sarebbero conosciuti a settembre, quando il cantante presentò al TG1 il suo "duetto virtuale" con Lucio Dalla sulle note di "Stella di Mare". Ad intervistarlo, in studio, c'era proprio la Cardinaletti. Dopo questo incontro Cremonini ha invitato la giornalista a un suo concerto, grazie al quale fra i due sarebbe sbocciato l'amore.

Pur non essendosi ancora esposti pubblicamente, i due hanno già condiviso delle foto insieme sui social. Il primo a farlo è stato proprio Cremonini che, in occasione della "galeotta" intervista al Tg1, pubblicò uno scatto in compagnia della giornalista in cui scriveva: «Grazie Tg1 e alla bravissima Giorgia Cardinaletti per avermi ospitato questa sera e aver dedicato uno spazio così importante a "Stella di Mare"». A novembre fu lei a condividere su Instagram una foto insieme al cantante, ringraziandolo per il concerto al quale aveva appena assistito.

L'ultima relazione ufficiale di Cremonini è stata quella con Martina Maggiore. Prima c'è stata Malika Ayane, con la quale ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia. Secondo alcuni rumors, mai confermati, il cantante avrebbe avuto una liaison anche con l’ex velina di "Striscia la notizia" Ludovica Frasca.