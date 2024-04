Guillermo Mariotto, di Ballando con le Stelle, in vacanza a Noto

Noto - Guillermo Mariotto (Caracas, 1966) è in vacanza a Noto in questi giorni. Lo stilista e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano si è concesso qualche giorno di relax nella capitale del barocco siciliano.

Mariotto cura le linee del marchio Gattinoni: maglie, camicie da uomo, jeans, prêt-à-porter, accessori, sino al design delle bottiglie di una linea di profumi. È conosciuto dal grande pubblico perchè giudice della trasmissione televisiva di Rai Uno "Ballando con le stelle".

Al Corriere della sera ha rivelato qualche giorno fa che per Pasqua è volato a Catania: «Ho ricevuto un invito piacevole e l’ho accettato volentieri», lontano dal caos: «Non resto mai a Roma per le feste, se non fossi partito sarei fuggito nella casa di campagna a Trevignano».