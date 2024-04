L'attore canadese Keanu Reeves in spiaggia a Pachino

Pachino, Siracusa - Vacanze siciliane per l'attore canadese Keanu Reeves soprpreso in spiaggia nel lido Costa dell'Ambra, a Pachino. Keanu Charles Reeves (Beirut, 1964) è un attore canadese famoso per aver interpretato Neo, nella tetralogia di fantascienza Matrix, e John Wick, nella omonima saga action diretta da Chad Stahelski. È stato il principe Siddartha per Bernardo Bertolucci, in Piccolo Buddha e l'agente speciale Jack Traven, nel film di azione Speed. Ha recitato ne L'avvocato del diavolo, al fianco di un luciferino Al Pacino, e si è calato nelle vesti del Messia informatico Neo in Matrix.

Ruoli importanti per lui in "Dracula (di Bram Stoker)" (1992) per la regia di Francis Ford Coppola e della trasposizione cinematografica della commedia di William Shakespeare "Molto rumore per nulla" (1993), di Kenneth Branagh.

Gelosissimo della sua vita privata, di lui si sa ben poco ma purtroppo è certo che l'ombra della tragedia si è affacciata anche nella vita del bellissimo attore canadese: nel dicembre del 1999 la fidanzata Jennifer Syme ha prima perso la figlia che stava aspettando da lui e poi è deceduta in un terribile incidente automobilistico il 2 aprile 2001. La sorella è da anni drammaticamente malata di leucemia.

Nel 2017 è stato invitato in qualità di ospite internazionale al Festival di Sanremo.

Reeves è molto impegnato nel sociale. La sua compagna negli anni 2020 è Alexandra Grant, artista di 8 anni più giovane. I due erano già amici da lungo tempo. Sono rare le occasioni in cui si mostrano assieme in pubblico.