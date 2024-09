I 46 anni di Elisabetta Canalis

Sempre più in forma, Elisabetta Canalis. Tanti impegni in tutto il mondo, ma anche tanto allenamento e soprattutto l’immancabile kickboxing, che ormai scandisce le sue giornate con il fidanzato-coach Georgian Cimpeanu ed è diventato con il tempo un impegno sempre più serio. L’attrice e showgirl italiana compie oggi 46 anni: scopriamo il suo mondo active.

Negli ultimi anni, Elisabetta Canalis si è dedicata tantissimo alla kickboxing, fino a combattere (e vincere) i primi incontri ufficiali. Una passione per le arti marziali che parte dalla lettura del libro Ho dovuto uccidere di Nima Zamar. Aveva iniziato con il krav maga, una disciplina di autodifesa di tipo militare, per poi passare alla kickboxing, che le ha permesso soprattutto di migliorare la propria stabilità interiore: "Per me significa equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Oltre allo sforzo fisico serve tanta concentrazione su se stessi e sull'avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore", aveva raccontato Canalis.

La kickboxing fa parte anche di un programma di allenamento più vasto. La showgirl e attrice lavora tantissimo sul movimento, preferendo pesi non troppo impegnativi e dando spazio soprattutto ad esercizi di allungamento. Tanto lavoro soprattutto su gambe e glutei, ma sono presenti anche fitball e kettlebell insieme ad esercizi in palestra più tradizionali. Nel corso degli anni ha praticato anche antigravity yoga, un mix tra yoga e allenamento in sospensione che unisce pilates, ritmica e danza. Elisabetta Canalis non ha una routine ben precisa, ma programma i suoi allenamenti in base ai suoi tantissimi impegni in giro per il mondo.

Proprio per lavorare su movimento e allungamento, Elisabetta Canalis si è dedicata sempre di più al reformer pilates, un lavoro di potenziamento legato principalmente ad addominali, dorsali e pavimento pelvico, ma anche a muscoli che solitamente vengono meno sollecitati dagli allenamenti classici. Questo tipo di pilates si basa appunto sul reformer, un attrezzo caratterizzato da un carrello scorrevole e da un sistema di molle che permette di modificare la difficoltà degli esercizi, che solitamente si svolgono con l’ausilio di cinghie, maniglie ed elastici.

Elisabetta Canalis cerca di bere almeno 3 litri d’acqua al giorno, equilibrando carboidrati e proteine e all’occorrenza utilizzando degli integratori che le permettono completare il suo piano alimentare. Per quanto riguarda la carne, preferisce quella bianca insieme al riso thai. Molto presenti anche i frullati (in particolare di banane), proteine in polvere e burro d’arachidi. Non mancano ovviamente le eccezioni, in particolare dolci e biscotti.