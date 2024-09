Jaqueline Branciforte, da Acate a XFactor. VIDEO

Acate - Da Acate, passando per Aprilia, a XFactor. La giovane cantautrice Jaqueline Branciforte si è esibita con successo durante la prima puntata di audizioni di X Factor 2024, in onda su Sky Uno.

Con la sua performance di ” Keep on Running” dei The spencer Davis Group, Jaqueline ha incantato il pubblico e i giudici, guadagnando ben 4 si. Jaqueline che vive ad Aprilia, ha iniziato la sua carriera musicale scrivendo canzoni per suo nonno, che da sempre ha amato la sua musica e la sua voce. Durante la sua esibizione ad X Factor, Jaqueline ha sorpreso tutti con il suo particolare guanto elettrico, “Glow vox” , che ha aggiunto un tocco magico al suo spettacolo già travolgente. La performance non ha solo conquistato i giudici, ma ha anche scatenato l’entusiasmo del pubblico.

“Giorgia -racconta il suo team- ha espresso il suo apprezzamento empatico, mentre Manuel ha elogiato il talento della giovane artista". In carriera Jaqueline è stata segnata da importanti traguardi, tra cui l’interpretazione del brano “Andare Via” nella colonna sonora del film candidato ai David di Donatello e ai nastri D’argento “Un giorno all’improvviso”. Nel 2019, ha vinto Area Sanremo con il brano inedito “Game Over” , e il 25 marzo 2022 ha pubblicato il suo primo album “Giga” , che ha ricevuto numerosi consensi dalla critica.

Biografia

jaqueline è di Acate, nel ragusano, ma vive ad Aprilia (Frosinone). Ha frequentato l’accademia di canto presso il Conservatorio di Frosinone e l'accademia "Saint Louis Collge of Music" a Roma. Si è diploma al liceo socio-psico-pedagogico.