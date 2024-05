Morto dj Franchino, aveva 71 anni. Il vocalist era nato in Sicilia

Pisa - Morto dj Franchino. Musica in lutto, aveva 71 anni. È stato anche un popolarissimo vocalist. L’annuncio del lutto sulla sua pagina Facebook ufficiale. Nato in Sicilia, Francesco Principato (questo il suo vero nome) era toscano d'adozione. Quando aveva 18 mesi i suoi si sono trasferiti per lavoro da Messina nell’Empolese. Qui è dov'è cresciuto. Ed è qui che per la prima volta ha suonato in una discoteca, la sua più grande passione, poi diventa un lavoro di successo. Da tempo abitava in provincia di Pisa, a Santa Maria a Monte.