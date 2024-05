Valeria Marini in forma strepitosa a 57 anni

Valeria Marini (Roma, 1967) a 57 anni sfoggia ancora un fisico invidiabile. Valeria va in palestra per tenersi in forma, liberarsi di stress e tensioni, ma anche per divertirsi. Lei stessa ha detto che mette su facilmente dei chili di troppo, ma trova noiosa la ginnastica passiva con gli elettrostimolatori. Preferisce di gran lunga la cyclette, i pesi e la danza.

Valeria Marini negli ultimi anni sembra essere dimagrita molto. Merito di tanta attività fisica, che ha giocato un ruolo fondamentale con una routine di esercizi progettata per essere varia e stimolante, combinando allenamenti cardio con sessioni di forza e di flessibilità. I suoi allenamenti hanno favorito la perdita di peso, ma hanno anche migliorato la tonicità muscolare e la salute cardiovascolare.

Valeria Marini è molto golosa, soprattutto di primi piatti all’italiana. Ma per avere quel fisico a 57 anni bisogna fare attenzione anche all'alimentazione. Pochi carboidrati e calorie ridotte, abbinati a pasti iperproteici e frullati di erbe e verdure. Il segreto di Valeria si chiama dieta tisanoreica e pare che la showgirl ne abbia tratto benefici, sia dal punto di vista fisico sia da quello energetico. Una dieta che si svolge in più fasi, partendo dalla prima in cui si eliminano carboidrati e zuccheri fino a quella di mantenimento, con una reintroduzione graduale dei carboidrati.

Valeria Marini fa da anni coppia con Eddy Siniscalchi, imprenditore di 20 anni più giovane di lei. Sono felici insieme e lei si augura che sia finalmente quello giusto. Valeria avrebbe messo a stecchetto anche lui: “Prima era sovrappeso - ha dichiarato in un’intervista -, l’ho messo a dieta, ginnastica, movimento e disciplina. Ha perso dieci chili in poche settimane e ora, anche fisicamente, è stellare!”.