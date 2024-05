L'altra Infiorata, un bozzetto con sali colorati a Noto

Noto - Un bozzetto alla maniera dell'Infiorata di Noto, ma stavolta anzichè con petali di fiori con sali colorati. Sarà visibile nel salone Salvo Peluso by TONIPELLEGRINO Art and Science per tutto il mese di maggio nel salone di via Gaetano Salvemini 114, a Noto. Il disegno si intitola "Artemide di sale" ed è stato ideato da Marta Giuspino, direttrice dell’atelier di bellezza.

Oggi, martedì 14 Maggio, a partire dalle 14, una delegazione dei Maestri Infioratori di Noto realizzerà con dei sali colorati un bozzetto disegnato da Graziella Cosentino. Il soggetto è ispirato ad Artemide, uno dei look della collezione “Goddess” firmata da Toni Pellegrino.

“Artemide è un’acconciatura ispirata all’arte antica di intrecciare canestri – commenta Salvo Peluso, titolare del salone - una tradizione che affonda le radici nella grande capacità artigianale dei cestai della nostra terra, capacità che lega insieme anche noi parrucchieri e i Maestri Infioratori”. A coordinare il progetto Fenisia Spinello, da sette anni membro dell’Associazione Maestri Infioratori presieduta da Oriana Montoneri. “Abbiamo privilegiato il sale rispetto ai fiori perché siamo in un ambiente chiuso – spiega la coordinatrice - e per far sì che l’opera possa durare più giorni.”