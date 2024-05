Sinner, Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata. FOTO

Sinner ha una nuova fidanzata? Qualche indizio (piccolissimo) c'è, conferme ancora no. Ma tanto basta per far impazzire i social, dove le pagine che seguono Jannik non parlano d'altro. L'altoatesino, da sempre riservatissimo e focalizzato sul lavoro, sembra che si stia frequentando con la collega Anna Kalinskaya, 25enne di Mosca e numero 26 al mondo del ranking Wta e sconfitta dall'azzurra Jasmine Paolini in finale a Dubai quest'anno. La giocatrice sarebbe stata vista a Torino, dove Sinner sta curando in questi giorni l'infortunio all'anca destra per poter partecipare al Roland Garros. Un caso? Ancora non è chiaro, così come è difficile immaginare che sia lo stesso Sinner a parlarne.

La sua "ossessione" è il tennis, e non potrebbe essere altrimenti per uno che sta per arrivare sulla vetta del ranking mondiale. E poi, anche con la storica fidanzata Maria Braccini, le dimostrazioni pubbliche sono state pochissime.

Insieme sono stati visti solo una volta a San Siro, quando Jannik era stato invitato a vedere la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund.

E le ultime foto di lei, che è solita mostrarsi da sola nei luoghi dove gioca Sinner, risalgono a Miami, dove l'azzurro aveva vinto il Masters 1000. Anche questo un caso? Se così fosse, sarebbero già due. Abbastanza per scatenare i social.