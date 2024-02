Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli di nuovo insieme

La carriera di Benedetta Porcaroli è in continua ascesa dopo l'uscita di Enea di Pietro Castellitto e l'arrivo nel 2024 di Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, ma sembra proprio che anche a livello sentimentale l'attrice romana stia vivendo un momento particolarmente felice in compagnia del collega Riccardo Scamarcio, con cui aveva fatto coppia tra il 2021 e il 2022. Ora, stando alle foto pubblicate da Diva e Donna, i due sarebbero tornati insieme.

L'amore tra Benedetta e Riccardo era sbocciato nel 2021, complice il set del film L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni, prodotto e interpretato da Scamarcio e con Benedetta Porcaroli nei panni della co-protagonista Anna Costanzi. Le riviste di gossip avevano dedicato ampio spazio a quella storia, soprattutto perché in quel periodo Riccardo Scamarcio risultava legato alla manager Angharad Wood, madre della sua unica figlia nata nel 2020.

Nel 2022, però, sempre secondo i gossip visto che Riccardo Scamarcio è sempre stato molto geloso della sua vita privata, l'attore e regista pugliese aveva deciso di tornare dalla moglie, interrompendo quindi la relazione con Benedetta Porcaroli. La giovane si sarebbe poi legata all'attore e regista Pietro Castellitto, che l'ha voluta nel cast del secondo film da lui diretto, Enea.

Negli ultimi mesi del 2023, però, la notizia di un ritorno di fiamma tra Scamarcio e Porcaroli aveva iniziato a circolare, ma i due non erano ancora stati fotografati insieme. Pochi giorni fa i paparazzi hanno visto Riccardo e Benedetta in giro per Roma e non hanno perso l'occasione di immortalare quella passeggiata. Gli scatti pubblicati da Diva e Donna mostrano i due, 44 anni lui e 25 lei, abbracciati durante una sessione di shopping, ma dai diretti interessati non sono arrivate conferme o smentite.