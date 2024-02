Sanremo 2024, come hanno affossato Geolier

Sanremo - Riflessione.

La Rai «farà una riflessione» sul sistema elettorale del Festival di Sanremo. Bastano poche parole per capire che qualcosa si è inceppato nel meccanismo che ha decretato la vittoria di Angelina Mango e la sconfitta di Geolier, il rapper napoletano che tutti davano come favorito.

Come è ormai noto, il verdetto è stato determinato dal risultato combinato del voto delle tre giurie in campo: Sala Stampa, Radio e Televoto che hanno un peso praticamente identico (33% Stampa e Radio, 34% Televoto). Aggregando i numeri delle tre giurie Angelina Mango è arrivata al primo posto con il 40,3% di share. Al secondo si è classificato Geolier con il 25,2%, al terzo Annalisa (17,1%), al quarto Ghali (10,5%) e al quinto Irama (6,9%). Quindi un trionfo apparentemente netto. Ma a far discutere sono i risultati delle singole giurie. Al Televoto infatti Geolier ha dominato, con percentuali bulgare: il 60% risulta essere il massimo di preferenze mai registrato da quando esiste questo sistema. Angelina Mango si è piazzata al secondo posto ma a grandissima distanza: appena il 16,1% dei voti telefonici, terzo Ghali (8,3%), quarta Annalisa (8%), quinto Irama (7,5%). Sulla vittoria finale ha pesato dunque in maniera decisiva il giudizio della Sala Stampa e delle Radio che hanno affossato il rapper napoletano: entrambe infatti hanno issato Angelina al primo posto mentre hanno relegato Geolier rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Ma Geolier non recrimina

Circola la voce che la Sala Stampa abbia attribuito solo l’1,5% delle preferenze a Geolier, «annegando» in questo modo il suo risultato. Il rapper ha comunque accettato la sconfitta con grande fairplay. Nessuna polemica, nessuna recriminazione, nessun riferimento al sentimento anti-napoletano che potrebbe aver mosso la scelta di qualcuno dei votanti. «Forse succedeva negli Anni 50, ma io sono un ragazzo nato nel 2000 e non posso raccontare quell’epoca. Mi sento bene, ho fatto un buon Festival. Mi è piaciuto tutto. Ho portato il napoletano a Sanremo e quindi ho realizzato i miei obiettivi. Sul palco ero con Angelina Mango, una ragazza di 20 anni come me ed è bellissimo vedere due giovani come noi sul podio».

E sulla ‘rivale' Angelina Mango Geolier ha ammesso: "Meritava lei, anche mia madre me lo ha detto".